A Bajnokok Ligája 2022-23-as kiírása selejtezőjének második fordulójában találkozott egymással a magyar és a szlovák bajnokcsapat. Utóbbi csapat 2-1-es budapesti sikere után a Fradi a szlovák fővárosban szenzációsan játszva 4-1-re győzött és továbbjutott. A találkozó azonban nem csak a zöld-fehérek sima sikere miatt kerülhetett be a hírekbe, a lefújás után ugyanis több hazai drukkert is őrizetbe vett a rendőrség.

Ellenük tiltott önkényuralmi jelképek birtoklása és nyilvános népszerűsítése miatt indult eljárás, a szlovák Büntetőbíróság pedig most meg is hozta a határozatát - erről a Nemzeti Sport Online számolt be a szlovák sport.sk cikke alapján. Az ítéletbe kiemelik, hogy a cselekmény súlyát növeli, hogy "mindkét csapat játékosai, a játékvezetői stáb, az újságírók, a szervezők és a stadion többi nézője is láthatta, hogy néhány szurkoló kifejezte szimpátiáját a náci ideológia és a Schutzstaffel (SS-egységek) iránt".