A tavalyihoz hasonlóan ezúttal is pocsék szezont futó Chelsea a Crystal Palace otthonában lépett pályára a 24. fordulóban. A londoni kékek a Ligakupában döntőbe jutottak és az FA-kupában is versenyben vannak, azonban a Premier League-ben továbbra is szenvednek. Mauricio Pochettino csapata csak a tabella közepén szerénykedik, legutóbbi két PL-meccsét egyaránt simán elveszítette.

A Crystal Palace Jefferson Lerma hatalmas góljával szerzett vezetést a Chelsea ellen

Fotó: AFP