Szoboszlaiék mezéből vették a legtöbbet a Premier League-csapatok közül

A Mundo Deportivo beszámolója szerint a Barcelona megszakíthatja 1998 óta tartó együttműködését a Nike-val. A katalán klubot ugyan 2028-ig köti szerződés az amerikai sportszergyártóhoz, ám a kapcsolat hamarabb is véget érhet, mivel a Barcelona állítólag mostanra feszült viszonyba került a mezgyártóval. A hírek szerint a Puma jó eséllyel pályázik arra, hogy a Barca mezszponzora legyen, mivel jelentősen több pénzt hozna évente a szponzoráció terén a spanyoloknak, akiknek viszont nagyjából 20-25 millió euró közötti összeget kellene fizetnie a Nike-nak, ha a szerződés lejárta előtt mondaná fel a szerződést.

A Barca-mezek voltak a legkelendőbbek 2023-ban

Fotó: AFP

Azonban Joan Laporta klubelnök a RAC1-nek nyilatkozva kilátásba helyezett egy harmadik megoldást is, miszerint a Barcelona saját márkát hozna létre. A klub ennek érdekében már lépéseket is tett, több ázsiai gyárral is előrehaladott tárgyalásokat folytat. A Barcelonának legkésőbb jövő márciusig kell meghoznia a döntését.



A 2023-as bevételi lista legjobbjai az UEFA adatai szerint:

1. FC Barcelona 179 millió euró

2. Real Madrid 155 millió

3. Bayern München 147 millió

4. Liverpool 132 millió

5. Manchester United 130 millió

6. Paris Saint-Germain 97 millió

7. Arsenal 89 millió

8. Chelsea 87 millió

9. Juventus 74 millió

10.Tottenham 74 millió