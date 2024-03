Nehéz meccsekre számít Barabás Miklós

Fotó: WMF

"Négy-öt edzésen vagyunk túl a válogatottal, megpróbáltam folyamatosan egy irányvonalat követni. Kiváncsi leszek, mennyire sikerül majd Románia ellen megállni a helyünket. Akár egyéni, akár csapatszinten. Azért választottuk a románokat, mert vb-címvédők, így biztos vagyok benne, hogy tanulhatunk tőlük. Folyamatosan új célokat tűzünk ki magunk elé, most

elsősorban a mentalistásra leszek kíváncsi, illetve arra, hogy csapatként mennyire tudunk együtt küzdeni, mennyit tudjuk majd birtokolni a labdát, az eredmény másodlagos lesz. Sok mindenre kaphatunk választ ezen a két találkozón.

Sajnos különböző elfoglaltságok miatt sok olyan játékos van, aki az egyik, vagy épp a másik napon tud csak a rendelkezésre állni. Emiatt sem lehet az eredmény az elsődleges, ettől függetlenül szeretnénk nyerni. Viszont tényleg nem ez fog számítani most, sokkal inkább, hogy a játékosok mennyire tudják elsajátítani az általam felvázolt irányelvet, mennyire tudják felvenni a versenyt. Nem lesz könnyű dolgunk a világbajnok ellen, ehhez kell most felnőni. Ha ez sikerült, az a jövőre nézve is sokat jelenthet majd" - mondta a magyar minifutball-válogatott szövetségi kapitánya, Trencsényi János.