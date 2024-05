A már bajnok Ludogorec hazai pályán, Razgradban fogadta a második helyen álló CSZKA Szófia csapatát. A hazaiak már a 2. percben vezettek Kwadwo Duah góljával, de a CSZKA a 34. percben Fernando Karanga góljával még egyenlíteni tudott.

A Ludogorec játékosai összeverekedtek a CSZKA játékosaival

Fotó: VIRGINIE LEFOUR / BELGA MAG / Belga via AFP

A 48. percben újra a Ludogorec szerzett vezetést Anton Nedjalkov góljával, majd az 57. percben megint Duah lőtt gólt, ezúttal tizenegyesből. A gólja után azonban elszabadult a pokol a pályán, ugyanis az ellenfélnek nem tetszett a csatár ünneplése.

A CSZKA tizenhatosán belül hamar tömegjelenet alakult ki, és pár pofon is elcsattant. A játékosok hosszú percekig gyűrték egymást, a pályára be kellett mennie a biztonságiaknak is, hogy ne alakuljon ki még ennél is komolyabb dulakodás.

Csinkov játékvezetőnek utána hosszú percekbe tellett, mire rekonstruálni tudta az eseményeket, végül ezt úgy ahogy sikerült neki. A gólszerző végül sárágát kapott, ahogy a túloldalon Youga is, illetve kiállt hazai részről piros lappal Bernhard Tekpetey és a CSZKA gólszerzője, Fernando Karanga is.

A meccsen végül összesen kilenc lapot osztott ki a játékvezető, ezekből kettő volt piros.