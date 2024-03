Az Inter kezdte a büntetőpárbajt, Calhanoglu pedig nem hibázott, ahogy a túloldalon Depay sem. A második körben Alexis Sánchez lövését védte Oblak, de Saúl is hibázott, Sommer lábbal védte a lövését. Az olaszoknál Klaasen is hibázott, Oblak az ő lövését is védte, majd Riquleme nem hibázott, így előnybe került az Atlético. Acerbi belőtte a maga tizenegyesét olasz részről, de Correa sem hibázott. Az ötödik körben Lautaro Martínez csúnyán fölé lőtte, így kiesett a tavalyi BL-döntős Inter és az Atlético jutott a legjobb nyolc közé.

Borussia Dortmund-PSV Eindhoven

A Borussia Dortmund 1-1-es odavágó után fogadta a PSV Eindhovent. A Borussia Dortmund már a 4. percben előnybe került, ugyanis a Manchester Unitedtől kölcsönben visszatért Jadon Sancho lapos lövése rögtön utat talált a vendégek kapujába. Az angol szélős hétvégén, a Werder ellen is eredményes volt. Nem sokkal később a holland Malen érkezett egy kipattanóra, de közelről a kapusba lőtte a labdát.

Jadon Sancho 2021 után lőtt újra gólt a BL-ben

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A második félidőt is jól kezdte a hazai csapat, de Malen lövését védte Benitez, A folytatásban egyre inkább átvette az irányítást a PSV, Luuk de Jong kis túlzással akkor fejelt kapura, amikor akart, ráadásul a hazaiaknak le kellett cserélniük sérülés miatt Sanchót is.

A sok kimaradt holland helyzet után a Sancho helyére beállt Reus egy szabadrúgás után ívelt középre, Füllkrug remekül érkezett és kapásból lőtt a holland kapuba, de kivonalazták és les miatt nem adták meg a találatot.

Az utolsó pillanatokban De Jong került még nagy helyzetbe, de kapu fölé bombázott, nem sokkal később pedig Marco Reus zárta le a párharcot. Kobel kirúgása után Füllkrug fejelt, majd a védő csúszott el, így Reus a kapuig gyalogolhatott.

A Dortmund 2-0-ra nyert, így 3-1-es összesítéssel jutott a legjobb nyolc csapat közé.

Eredmények:

Atlético Madrid (spanyol)-Internazionale (olasz) 2-1 (1-1, 2-1, 2-1) - tizenegyesekkel: 3-2

gól: Griezmann (35.), Depay (87.), illetve Dimarco (33.)

továbbjutott: az Atlético Madrid, 2-2-es összesítéssel, tizenegyesekkel.



Borussia Dortmund (német)-PSV Eindhoven (holland) 2-0 (1-0)

gól: Sancho (3.), Reus (95.)

továbbjutott: a Dortmund, 3-1-es összesítéssel.

A negyeddöntő párosítását pénteken délben sorsolják ki.

