Portugália csütörtök este azt a svéd válogatottat fogadta, amely hat Eb-részvétel és a legutóbbi nyolcaddöntős szereplés után meglepetésre nem jutott ki a németországi kontinenstornára. Az északi csapatnál bemutatkozott az új szövetségi kapitány, a korábbi kiváló dán csatár, Jon Dahl Tomasson. A másik oldalon Roberto Martínez 32 fős keretében helyet kapott a szaúdi al-Nasszr 39 éves focistája, Cristiano Ronaldo is, ám a svédek elleni szűkített keretbe már nem került be az ötszörös aranylabdás portugál klasszis. Ronaldo mellett Diogo Dalot, Joao Cancelo, Danilo Pereira, Otavio, Ruben Neves, Vitinha és Joao Félix is kimaradt. A foghíjas keret ellenére a portugálok bombaerős csapattal álltak ki az elnyűhetetlen, 41 éves Pepe vezetésével, aki 135. alkalommal lépett pályára a válogatottban.

A portugálok magabiztosan nyertek az Eb-ről lemaradó svédek ellen

Fotó: AFP