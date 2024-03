Mint emlékezetes, a rendes játékidő ráadásában a Pool kapuja előtt folyt a játék, amikor Ibrahima Konate fejsérülése miatt Tierney megállította a játékot, amikor a labda a hazai csapatnál, azaz a Nottingham Forestnél volt. A folytatást azonban nem labdaejtéssel indította el, ami után

a Forestnek kellett volna folytatnia a játékot, hanem oda adta a labdát a Pool kapusának. A vendégek pedig két percen belül Szoboszlai szögletét követően megszerezték a győztes gólt.

A meccs után a Forest tulajdonosa és egy pályára szaladó hazai drukker is kérdőre vonta a bírót, míg a korábbi FIFA-bíró, Mike Dean "monumentális hiba"-ként jellemezte Tierney baklövését. Most a PL játékvezetői testülete is büntetett: ő lett volna a hétvégi Arsenal-Brentford meccs videobírója, de a testület nem vállalta a kockázatot, és inkább pihentetik a 43 éves wigani bírót.