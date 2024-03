A 34 éves klasszis szerződése idén nyár járt volna le a Real Madridnál, és olyan hírek is felröppentek, hogy Kroos még a visszavonulást is komolyan fontolgatja. A német középpályás korábban elmondta, hogy a Real Madrid lesz az utolsó klubcsapata és hangsúlyozta azt is, hogy a csúcson szeretne visszavonulni.

Toni Kroos közel három év után tért vissza a német válogatottba

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP