A spanyol lap információi szerint a Barcelona élénken érdeklődik négy játékos iránt. Egyik fő célpontjuk a Premier League-ben szereplő Everton szenegáli válogatott játékosa, Amadou Onana, aki a liverpooli együttes egyik legjobbja a szezonban. Némi problémát jelenthet a katalánoknak, hogy Onana kivásárlási ára 60 millió euró, ám ha az angol élvonal 16. helyén álló csapat esetleg kiesik a szezon végén, akkor könnyebb lenne megszerezni. A lap megjegyzi, hogy 22 éves középpályás energikus, fizikailag erős játékos, emellett kiválóan szerel és remekül passzol. Az idei szezonban 29 tétmeccsen lépett pályára, eddig 3 gólt szerzett és kiosztott egy gólpasszt is.

Amadou Onanát figyeli a Barcelona

Fotó: AFP

A Barcelona kiszemeltjei között van a spanyol bajnokság meglepetéscsapatának, a Gironának a játékosa, Aleix Garcia is, aki korábban a Manchester Cityben is megfordult. A 24 éves középpályást állítólag régóta figyeli a Barca, és nem is lenne drága megszerezni, mivel a szerződésében állítólag egy 15 millió eurós kivásárlási záradék szerepel.