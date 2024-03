Az újabb gól után a Mezőkövesd játéka még inkább visszaesett, a Ferencváros pedig uralta a játékot. Sztankovics többet is cserélt, köztük Varga és Pászka Lóránd is pályára lépett, de a legnagyobb lehetőség megint a Loncar-Marquinhos páros előtt adódott – ezúttal előbbi beadásából utóbbi fejese csattant a felsőlécen. A 78. percben aztán ők ketten is elhagyták a pályát, helyettük Edgar Szevikjan és (november óta először) Adama Traoré állt be.

A 85. percben aztán a góllövőlistát vezető Varga Barnabás is betalált,

Mohamed Ali Ben Romdán lövését még védte a kapus, a kipattanót viszont Varga kapásból a bal alsó sarokba rúgta. Szevikjan előtt volt esély a negyedik gól megszerzésére is, de végül maradt a 3-0-s fővárosi győzelem.