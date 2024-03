Giovanni egyszer vett egy új kocsit és megmutatta nekem. Éppen azt vezettem, amikor jött egy részeg Rangers-szurkoló, aki majdnem megőrült, hogy a klub egyik játékosának a kocsiját egy Celtic-focista vezeti.

Henrik Larssonnak óriási szerepe volt abban, hogy a svéd válogatott az 1994-es amerikai focivébén a harmadik helyet szerezte meg. Amikor 7 év után bejelentette, hogy elhagyja a Celticet, a szurkolók és az egész klub gyászba borult. "Ekkor kb. 30 ajánlat közül válogathattam" - mondta Larsson. "Spanyolországból, Olaszországból, Németországból, Franciaországból, valamit az Egyesült Arab Emírségekből. Feleségem, Magdalena felhívott, hogy Barcelona érdeklődik irántam. Ekkor pont a 2004-es Európa-bajnokságra készültem a válogatottal.

De ez sem érdekelt, mert a Barcelona hívása számomra maga volt az álom. Otthagytam az edzőtábort és Spanyolországba repültem tárgyalni a katalánokkal. Amikor aláírtam, én voltam a világ legboldogabb embere."

Larsson együtt focizhatott az akkor a pályája elején járó Lionel Messivel. Pont azon a nyáron, amikor a labdarúgó-világbajnokságon a svéd válogatott színeiben gólt lőtt Angliának. Az angol csapat kispadján ekkor egy svéd szakember, Sven-Göran Eriksson ült. Ez a Larsson-gól a 90. percben esett és ez fosztota meg az angolokat a győzelemtől.

Larsson ekkor már 34 éves volt és visszament szülővárosába, Helsingborgba. De volt még egy csavar a sztoriban, mert 2007-ben 12 mérkőzésen pályára léphetett a Manchester United színeiben. Mindössze három hónapig volt az Old Traffordon, de elkápráztatta csapattársait és Sir Alex Fergusont, és fordítva. "Amikor csatlakoztam a Manchester United együtteséhez, a bátyám, Kim keresztelőt tartott az egyik fiának” – mondja Larsson.

Megkérdeztem Sir Alexet, hogy elmehetek-e erre? A mester rendelt egy magánrepülőgépet, hogy a meccs után hazamehessek. Csak 10 hétig voltam ott, de megtiszteltetés volt képviselni a Manchester Unitedet.

Larsson a 2020-21-es idényben Ronald Koeman irányítása mellett dolgozott harmadik számú edzőként a Barcelonában, de már nem szereti a futballt.

Larsson meggyűlölte a focit

"Annyira elegem van a játékból, a labdarúgásból. Amikor Barcelonában voltam edzőként, éreztem ezt a leginkább. Olyan magasak az igények, hogy arról nem is lehet beszélni. Szörnyű volt, ahogy Koemant kirúgták, ahogy minket is kirúgtak. Belefáradtam a játékba, mert most sokkal inkább a pénzről van szó, mint valaha. Tudom, hogy jól kerestem játékosként. A fizetéseket nem hasonlíthatod össze egy gyári munkás bérével.

De engem, mint profi játékost, soha nem érdekelt a pénz. Nekem a labdarúgás a focizásról, a játék szeretetéről szólt.

Az 1990-es években volt lehetőségem a Manchester Unitedhez menni a Celtictől. Sokkal többet kerestem volna ha aláírok. Helyette 1993-ban a holland Feyenoordot választottam. Nem bántam meg, ott kaptam olyan alapokat, amelyeket a Celtic játékosaként kamatoztatni tudtam. Játszottunk az UEFA-kupában, játszottam Svédországban, nem éreztem, hogy máshova kellene mennem. Nem a Barcelonában lettem szupersztár, hanem a Celticben."