„Sok dologban tudok még fejlődni, mindenben. Sokak szerint jó vagyok a kapu előtt, de vasárnap is hihetetlen helyzetben rontottam, tudok még fejlődni, ezért dolgozom. Sok helyzetet hagytam ki, sokat is fogok még, de gólokat is szerzek. Ha rontok, akkor jönnek a kritikák, de nem ezzel foglalkozom, hanem azzal, hogy még több gólt szerezzek és segítsem a csapatot. Ez fejben dől el, nincsenek fix gyakorlataim, csak dolgozom ezen is, ahogy jön, természetesen. Nem jó, ha túlgondoljuk a dolgokat, a stressz nem jó.

Többnyire a focival foglalkozom, egy pályafutásom van, próbálom a legtöbbet kihozni belőle, így nagyon fontos a mentális állapot, talán az a legfontosabb.”

Haaland sem volt mindig ilyen. „Amikor fiatal voltam, sírtam, ha kikaptunk és sok helyzetet hagytam ki. Ezen is sokat dolgoztam. Sokat várok magamtól, de a csapattársaim és a menedzserem is és a szurkolók is. Ezen dolgozni kell, de minden fejben dől el. Ez könnyű válasz, de nagyon nehéz a megvalósítás.”