Mohamed Ben Romdán rendkívül aktív volt az első félidőben

Fotó: Origo - Polyák Attila

A 31. percben közel került a Fradi a vezetéshez. Egy kontratámadás végén az örmény Edgar Szevikjan tekert balról középre, Varga Barnabás pedig hat méterről a keresztlécre fejelt. Hat perccel később ismét a magyar válogatott támadó előtt adódott hatalmas lehetőség. Egy bal oldali beadás után Kristoffer Zachariassen fejelte át a labdát a hosszú oldalra, ahol Varga Barnabás érkezett, elfejelte a labdát az Újpest kapusa mellett, de az elcsorgott a bal kapufa mellett.

Varga Barnabás kihagyott helyzetei jelezték, hogy a Fradi egyre közelebb van a vezetés megszerzéséhez, ez végül a 38. percben el is érkezett.

Dibusz Dénes kirúgása után labdát Varga csúsztatotta meg a labdát, amivel Szevikjan indult meg, majd kitette azt a balszélen elinduló Marquinhos elé. A brazil szélső elcipelte a labdát a tizenhatosig, majd miután nem támadták meg, 18 méterről gyönyörű gólt tekert a bal felső sarokba (1-0).

A vezetés megszerzése után percekre megállt a játék, ugyanis a ferencvárosi szurkolók pirotechnikai bemutatója után korlátozottá váltak a látási viszonyok, így végül Erdős József játékvezető nyolc percet hosszabbított az első félidő végén, de újabb gól már nem született.

A brazil Marquinhos a Fradi-szurkolókkal ünnepelte a gólját

Fotó: Origo - Polyák Attila / Origo - Polyák Attila

A második játékrész ferencvárosi rohamokkal indult, és szakadó esővel indult. A zöld-fehérek folyamatosan alakították ki a helyzeteket, de nem tudták növelni az előnyüket. Ehhez a legközelebb a 61. percben jártak, amikor Zachariassen egy gyönyörű csel után tisztára játszotta magát, majd ellőtte a labdát a jobb alsó irányába, de a labdája a kapufán csattant.

A folytatásban is a Fradi maradt támadásban, de a gólok híján a szurkolók azzal szórakoztatták magukat, hogy a kupadöntő után távozó Dejan Sztankovicsnak üzentek, akit "pénzéhes k*rvának" tituláltak.

A 73. percben a Fradi tizenegyest kapott. A csereként beállt Lisztes Krisztián tálalt Varga Barnabás elé, aki tolt egyet a labdán, majd a 15 méteres lövése az újpesti Huszti András könyökéről levágódott. Az esetet vizsgálták a VAR-szobában, majd videózás után Erdős játékvezető a büntetőpontra mutatott. A lövést Varga Barnabás átengedte a szezon végén Frankfurtba távozó Lisztes Krisztiánnak, aki rendkívül higgadtan a bal alsóba gurított a jobbra vetődő Molnár Zsombor mellett (2-0).

Az utolsó húsz percben a Fradi továbbra is ment előre, több nagy helyzetet is kidolgozott, a csereként beállt Kenan Kodro még egy lesgólig is eljutott, de az eredmény már nem változott.