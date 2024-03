Szoboszlai Dominik után ő a válogatottunk legnagyobb tehetsége: mindennél jobban ajánlom mindenkinek, mert bármelyik klubban képes játszani, még a topcsapatokban is.

Nem a Freiburgot bántom, csak azt mondom, hogy mi mást lehetne kívánni: minőségi, gyors, robbanékony játékos. Itt az ideje egy topklubba mennie, nagyon jónak látom őt" – mondta Rossi.

Sallai Roland az utóbbi években gyakran váltott menedzsert, nem titkoltan azért, hogy a Freiburgnál is erősebb klubba, a német Bundesligánál is erősebb bajnokságba segítsék. Februárban csatlakozott a Szoboszlai Dominikot – és több más válogatottat: Schäfer Andrást, Bolla Bendegúzt, Kalmár Zsoltot és társaikat – is képviselő Esterházy Mátyás ügynökségének (ESM Sports) csapatához.