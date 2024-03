– mondta meghatározó

"Hosszú időszak volt, ahol lépésről lépésre kellett visszaküzdenem magam oda, hogy ma itt védhessek, és mindig az volt a szemem előtt, hogy szeretnék még egyszer a Puskás Arénában, hazai pályán válogatott mérkőzésen védeni, nagyon örülök, hogy ez összejött A védelem jól működött, próbáltuk labdával is dominálni az ellenfelet, mert tudtuk, hogy alapvetően a törököknek nagyon mozgékony játékosaik vannak elől, ezért nem szerettük volna átadni nekik a labdabirtoklást. Ez nagyjából 70 percig sikerült is, természetesen a végére beszorítottak minket, kicsit nyugodtabban kellett volna játszani. Szerintem alapvetően jó meccs volt, ha még egy-két helyzetet kihasználtunk volna, akkor még egy kicsit nyugisabb is, de így is jó volt” – mondta Gulácsi Péter, akinek hat védése volt a törökök ellen.