Bese Barnabás az elmúlt időszakban a Fehérvár egyik legfontosabb játékosává vált, az NB I dobogójáért küzdő együttesből pedig egy kiváló tavasszal megpróbálhatja kiharcolni azt, hogy Rossi ismét felfigyeljen rá.

Böde Dániel a ferencvárosi korszaka második felében szinte kihagyhatatlan volt a válogatottból, a Feröer elleni duplájával kulcsszerepe volt a 2016-os Eb-kijutásban, majd Franciaországban Izland és Belgium ellen is lehetőséget kapott. Az utolsó fradista évében viszont Marco Rossi kispadra érkezése után már csak egy alkalommal lépett pályára címeres mezben, a 2018. november 15-én megrendezett, Észtország elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen. Böde 2019-ben visszaigazolt Paksra, ahol ugyan a mai napig rendszeresen játszik – elsősorban csereként –, nehéz elképzelni, hogy Rossi 37 éves korában még számol a csatárral.

A 11-szeres válogatott Baráth Botond, a Vasas (b) és a 25-szörös válogatott Böde Dániel, a Paks (b) játékosa a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Vasas-Paks mérkőzésen

Fotó: Kovács Tamás / MTI

Kádár Tamás még Bödénél is fontosabb tagja volt a válogatottnak, amit az 57 fellépése is jól mutat, de ezek közül csupán 10-et játszott a Rossi-korszakban. Kádár a négyből három meccset is végigjátszott a 2016-os Eb-n, majd 2017-ben a lengyel Lech Poznantól az ukrán Dinamo Kijevbe igazolt. 2019 végén jött a nagy váltás a karrierjében, ugyanis ekkor játszotta az eddigi utolsó meccsét a válogatottban, majd szóváltásba keveredett a klubja edzőjével, amely következtében távozott Ukrajnából, és a koronavírus-járvány kezdetekor Kínába szerződött. Két év után hazatért, játszott Újpesten, Pakson, tavaly nyár óta pedig az MTK-t erősíti a 34 éves védő, aki

hiába kulcsembere a fővárosiaknak az idei szezonban, Rossi Eb-keretében aligha lesz helye.

Kádár poszttársa, Korhut Mihály háromszoros bajnok és kupagyőztes volt a Debrecennel, amikor meghívást kapott a válogatottba, majd a 2016-os Eb-n végigjátszotta a portugálok elleni 3-3-as meccset. Azon a nyáron az izraeli Hapoel Beer-Seva védője lett, amellyel két bajnoki címet nyert és bejutott az Európa-liga csoportkörébe, mielőtt 2019 elején a görög Arisz Szalonikihoz került. Innen aztán 2020 nyarán tért haza az akkor a másodosztályba kiesett DVSC-hez, amelyet rögtön segített visszajuttatni az NB I-be. 2022 nyarán azonban a szintén debreceni DEAC-hoz került, és azóta is a harmadosztályú klub védőjeként szerepel, így a 35 éves védő korábban hiába játszott 9 mérkőzést is a válogatottban a Rossi-érában, az újabb Eb-kerettagság nem jöhet szóba vele kapcsolatban.

Kádár Tamás és Korhut Mihály (pirosban, balról jobbra) a portugálok elleni 2018-as vb-selejtezőn

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A 2000-es évek végének legnagyobb magyar csatártehetsége, Németh Krisztián már 21 évesen, 2010-ben bemutatkozott a Nemzeti Tizenegyben, majd a görögországi, hollandiai és amerikai légióskodása alatt is rendszeresen hazatért a válogatott szünetekben. A 2016-os Eb-n két csoportmeccsen is szerepelt, de a folytatásban is számítottak rá a szövetségi kapitányok. Még Marco Rossi is, noha az olasz szakember összesen három meccsen küldte pályára Némethet, legutóbb 2019 szeptemberében. Azóta Németh Krisztián játszott Dunaszerdahelyen és Debrecenben,

MLS-bajnok lett a Columbus Crew-val, majd féléves kihagyás után, 2022 nyarán az MTK-hoz igazolt, amelyet előbb gólkirályként feljuttatott az NB I-be, és idén is rendszeresen segíti a jó játékával.

Ám akárcsak Kádárnak, a kék-fehéreknél történő stabil játék aligha lesz elég a 35 éves csatárnak ahhoz, hogy ne a kimaradó játékosok közé tartozzon az Eb-keret kihirdetésekor.

Kádár és Németh mellett pedig van egy harmadik focista is ezen a listán az MTK-ból, méghozzá Stieber Zoltán. A szintén 35 éves játékos Németországban, főleg a Bundesliga 2.-ben alkotott maradandót a 2016-os Európa-bajnokságig vezető úton, ahol az első meccsen ő szerezte a magyar válogatott második gólját. Stieber az Eb után egy évig még maradt a német másodosztályban, majd 2017-ben az Egyesült Államokban játszó DC United csapatához szerződött, ám a magyar válogatottban még ezután is hónapokon át szerepelt. Marco Rossi irányítása alatt viszont csupán egy meccsen, a 2018-as, finnországi NL-találkozón lépett pályára, 2019-ben pedig hazaigazolt Magyarországra. Stieber Zalaegerszegről Újpestre került, ahol Magyar Kupa-győztes lett, majd 2022 januárja óta van az MTK-nál, amelyet tavaly felsegített az élvonalba. Idén mind a 27 bajnokin játszott, de ebből kezdőként csupán ötször, és nehéz elképzelni, hogy ő legyen az, aki az MTK-ból Bese Barnabás és Varga Roland után harmadik játékosként bekerül egy Eb-keretbe.

A 37-szeres válogatott Németh Krisztián is a pályán volt Ausztria legyőzésénél a 2016-os Eb-n

Fotó: MEHDI FEDOUACH / AFP

Tapasztalt magyar válogatott focisták, reális Eb-esély nélkül

Ha már megemlítettük a Németh Krisztiánhoz hasonlóan U20-as világbajnoki bronzérmes Varga Rolandot, térjünk át azokra az aktív magyar játékosokra, akik jócskán rendelkeznek válogatottbeli tapasztalattal, és már szerepeltek Rossi ideje alatt is a pályán, de jó eséllyel a németországi kontinenstornáról kimaradók listáját erősítik majd.

Varga Roland Olaszországban kezdte a profi pályafutását, de a Győr és a Ferencváros játékosaként vált ismertté – a két magyar klubbal összesen öt bajnoki címet szerzett. 2021 januárjában nevelőegyütteséhez, az MTK-hoz igazolt, majd azon a nyáron ott volt Rossi Eb-keretében is, és a portugálok elleni meccs hajrájában pályára is lépett.

Ám noha ez már a 13. válogatottmeccse volt a Rossi-érában, ezt csak egyetlen további találkozó követte,

még akkor ősszel, Albániában. Varga az Egyesült Arab Emírségekbe, majd Lengyelországba került, mielőtt két éve Sepsiszentgyörgyre szerződött. A Sepsi OSK-val Román Kupa-győztes lett, több gólt is lőtt az Európa-konferencialiga selejtezőiben, az elmúlt időszakban viszont kevesebb lehetőséget kap a klubjában a 34 éves csatár, aki reálisan nem reménykedhet Rossi újabb meghívójában.

A 24-szeres válogatott Varga Roland jelenleg a Sepsi OSK játékosa

Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi/NurPhoto

Varga Roland három korábbi vagy jelenlegi sepsiszentgyörgyi csapattársa is megtapasztalta már, milyen érzés pályára lépni a magyar válogatottban, hiszen Varga Kevin tizenháromszoros, Kecskés Ákos hatszoros, a tavaly Azerbajdzsánba igazolt Tamás Márk pedig egyszeres válogatottnak mondhatja magát. Ám az elmúlt két évben egyikük sem volt kerettag, és hiába játszanak rendszeresen a jelenlegi klubjukban, meglepetés lenne, ha Rossi épp az Eb előtt döntene ismét a behívásuk mellett.

Náluk is rutinosabbak a magyar válogatottban a még aktív, de a márciusi keretben nem szereplő játékosok közül Kalmár Zsolt (36), Botka Endre (25), Gyurcsó Ádám (20), Holender Filip (16) és Sigér Dávid (14). Kalmár Zsolt sérülés miatt biztosan lemarad a harmadik Eb-jéről is, a ciprusi AEK Larnacában az utóbbi időben nélkülözött Gyurcsó Ádám és az NB II-es Vasasban futballozó Holender Filip németországi részvétele pedig szintén valószínűtlen. A Ferencvárosban olykor-olykor lehetőséget kapó Botka Endre, és a télen épp a Fraditól Fehérvárra igazoló Sigér Dávid viszont még kiharcolhatja az Eb-részvételt – noha utóbbi, részben a sérülései miatt a legutóbbi Európa-bajnokság óta egyszer sem szerepelt a válogatottban.

Botka Endrének a Fradiban kell tavasszal megmutatnia, hogy helye van a 23 fős Eb-keretben

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Rajtuk kívül tíz olyan aktív magyar focista van, akik már több mint öt alkalommal szerepeltek a válogatottban – a Rossi-korszakban (is) –, de a Törökország és Koszovó elleni keretnek nem voltak tagjai: Baráth Botond, Csoboth Kevin, Eppel Márton, Hahn János, Hangya Szilveszter, Nagy Dominik, Schön Szabolcs, Vécsei Bálint, Vida Máté és Paulo Vinícius. Marco Rossi válogatási elvei alapján az NB II-ben futballozó Baráth, Nagy, Vida és Vinícius, a sérüléséből továbbra is lábadozó Hangya, valamint a klubcsapattal keddig nem is rendelkező, immáron paksi Vécsei Eb-szereplésére aligha van esély. A legutóbbi Eb-keretben jelenlévő Schön a Fehérvár, Hahn a Paks alapembereként próbálja felhívni ismét Rossi figyelmét; Csoboth az Újpestből kerülne be ismét az együttesbe; a legutóbb öt éve válogatott és Rossi irányítása alatt a Honvéddal bajnok Eppel pedig reméli, hogy a lengyel Warta Poznan színeiben hétről hétre nyújtott teljesítménye elég lesz egy meghívóhoz.

Akik néhányszor már bizonyítottak Marco Rossi válogatottjában

Már így is hosszú a listánk, de Marco Rossinak még további 12 nevet figyelembe kell venni akkor is, ha nem akar újoncot avatni az Európa-bajnokságon. Baráth Péter, Cseri Tamás, Dárdai Palkó, Ferenczi János, Holman Dávid, Kata Mihály, Kiss Tamás, Könyves Norbert, Németh András, Sallói Dániel, Szappanos Péter és Szuhodovszki Soma ugyanis mind-mind olyanok, akiket az elmúlt években kipróbált már egyszer-kétszer a szövetségi kapitány, márciusban azonban nem számított rájuk. Közülük a már a kiesőjelölt Mezőkövesdben sem kulcsszerepet kapó Cseri, a Kispesten futballozó Holman, az Újpestben elvétve játszó Kiss, és az Eb-kihagyásba már beletörődött Sallói szereplése nagy szenzáció lenne, a többi nyolc játékos azonban akár be is kerülhet az Európa-bajnoki névsorba.

Szappanos szerezheti meg a harmadik kapushelyet Dibusz és Gulácsi mellett

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Szappanos Tóth Balázs legfőbb kihívójának számít a kapusok között a Gulácsi és Dibusz melletti harmadik helyre. A Fraditól télen a lengyel bajnok Raków csapatához az Eb-szereplés reményében távozó Baráth, a Herthában a sérülése óta egyre jobb formába kerülő Dárdai, a DVSC-vel az NB I dobogójáért küzdő Ferenczi és Szuhodovszki, az MTK-val szintén éremesélyes Kata, a Paksban egyre jobb teljesítményt mutató Könyves, valamint a Hamburgban egyre több lehetőséget kapó Németh pedig szintén mindent meg fog tenni a következő másfél hónapban, hogy egy poszttársát kiszorítsa a válogatott keretéből, és ott legyen az Európa-bajnokságon.

Nem lesz tehát egyszerű Marco Rossi és az álmaikért harcoló magyar focisták dolga sem a következő hetekben. A magyar labdarúgó-válogatott legközelebb közvetlenül az Eb előtt lép pályára: Írországban június 4-én, Izrael ellen pedig hazai pályán, június 8-án – május végén kiderül, milyen kerettel. A 17. Európa-bajnokságot 2024. június 14. és július 14. között rendezik meg Németországban, a magyar válogatott a házigazdákkal is egy csoportban szerepel. Marco Rossi együttese a csoportkörben június 15-én 15 órától Svájc, június 19-én 18 órától Németország, június 23-án 21 órától pedig Skócia ellen mérkőzik meg – a svájciak ellen Kölnben, a házigazdák és a skótok ellen Stuttgartban.

