Pekler bízik benne, hogy a Premier League tabelláján élen álló Liverpool megnyeri a bajnokságot, s reméli, hogy a fiatal játékosok továbbra is megkapják a lehetőséget a bizonyításra Jürgen Klopp vezetőedzőtől.

Így csütörtökön a Sparta Praha elleni Európa-liga-meccsen is, amelyet idegenben is illene megnyerniük. Szoboszlai Dominik játékára a hétvégi, Manchester City elleni bajnoki rangadón mindenképpen számít; az nem is kérdés, hogy ez lesz a sokkal fontosabb és nehezebb meccs.