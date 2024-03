"Annak idején Maxival nyertük meg az U17-es bajnoki címet. Amint profi edző lettem, azonnal magamhoz vettem. Mindig szorgalmas volt. Mindig szerettem Maxit. Ezért most a Stuttgart meccseit is nézem, csak miatta – mondta Dárdai a Stutgarttal együtt remekelő Mittelstädtről, akit sokan már a német válogatottságra is méltónak gondolnak.

Maximilian Mittelstädt - akit 22 évesen már 14 millió euróra (5,5 milliárd forint) becsült a Transfermarkt, és már sokan a válogatottba követelik - elmondta, hogy a Hertha még mindig nagyon sokat jelent neki, csakhogy az utóbbi évek nehezek voltak.

"Annyi edzőnk volt, mind más elképzeléssel. Nehéz volt így fejlődni – magyarázta távozását és átmeneti visszaesését a mára újra magára talált focista.