Fernando Carro, a Bayer Leverkusen igazgatója elmondta, az, hogy a vezetőedző Xabi Alonso elkötelezte magát a következő szezonra is, másokra is hatással volt, így a 20 éves német válogatott támadó is marad a klubnál.

Xabi Alonso és Florian Wirtz a Leverkusen legnagyobb értékei

Fotó: AFP