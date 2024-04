A Bajnokok Ligájában elődöntős bajoroknál - akiknél Lőw Zsolt a másodedző - Thomas Müller kétszer is eredményes volt. A 34 éves, rutinos támadó pályafutása során már minden fordulóban szerzett gólt, csak a 30. hiányzott a "gyűjteményéből", de most is ezt is kipipálta.

Bundesliga, 30. forduló:

Union Berlin-Bayern München 1-5 (0-2)