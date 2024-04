A német szakember - akinek hosszú évek óta a korábbi magyar válogatott focista Lőw Zsolt a segítője - a mostani idény végén elhagyja a Bayern Münchent, és állítólag a háttérben már megkezdődtek az egyeztetések, hogy nyáron az Old Traffordra szerződjön, írja az MTI. Ha pedig így lesz, akkor szinte egészen biztos, hogy miként a Chelsea-nél, a Paris Saint-Germainnél vagy a Bayernnél is, úgy az Old Traffordon is magyar a szakember lesz a segítője.

Thomas Tuchel (balra) és Lőw Zsolt évek óta összeszokott edzőpárost alkot

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP