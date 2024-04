Emma Hayes sobre el enfrentamiento con Jonas Eidevall al terminar la final de la #ContiCup:



🗣️ "Su comportamiento en la banda no fue aceptable. No me agrada la agresión masculina. Debería haber sido expulsado".



El DT del Arsenal que se encaró con Erin Cuthbert en esta jugada: pic.twitter.com/xwfHePRwoX