A Manchester United már 3-0-ra is vezetett a Wembley-ben a Coventry elleni FA-kupa-elődöntőben, ám a másodosztályú csapat hosszabbításra mentette a meccset. Ott aztán a Coventry állt közelebb a továbbjutáshoz, de a 116. percben a kapufa, a 121. percben pedig a videóbíró mentette meg a manchesterieket. A tizenegyesek során aztán a Coventry került előnybe Casemiro hibája után, de ezután két büntetőt is hibázott a csapat, így a United jutott be a Manchester City elleni, május 25-ei döntőbe.

Antony nem a játékával emelkedett ki a Manchester United és a Coventry FA-kupa-meccsén

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors