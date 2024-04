Megbecsülnek Kispesten, ez is az oka, hogy most itt vagyok. Ugyanakkor összesen hat évet dolgoztam Újpesten az utánpótlásban és az NB I-es csapatnál, az érzelmek továbbra is ezer szállal oda kötnek. Most itt Kispesten szeretném, hogy minél több játékos bemutatkozhasson a Honvéd első csapatában. Itt nem helyezésekben kell mérni a sikert. A Honvéd NB II-es csapata hosszútávon számít az utánpótlás korú játékosokra, miközben az akadémisták az NB III-ban szerepelhetnek hétről hétre a felnőttek között, ami azért más közeg. Ahhoz, hogy a Honvéd újra élvonalbeli legyen, meg kell találni az egészséges arányt.