Ugyanazok az újságírók, akik a Premier League 2023-24-es szezonjának kezdetén ódákat zengtek Szoboszlai Dominikról, most a földbe döngölik őt is, meg csapattársait is. A brit sajtó könyörtelensége csak azok számára meglepő, akik nem olvasták Diana hercegnő, Harry herceg vagy épp András herceg történetét. Márpedig, ha a királyi házzal szemben nincs kímélet, akkor miért lenne ez másképpen a focisztárokkal?

Szoboszlai Dominik a brit sajtó támadásainak egyik célpontja lett

Fotó: Adam Vaughan EPA/MTI