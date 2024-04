A Dortmund két különböző korban épített remek csapatot, de csak az ezredforduló táján tudott annyira uralkodó lenni, mint a Gladbach a ’70-es években. Balszerencséjére azonban akkor már a Bayern annyira erős volt, hogy ezen idő alatt csak három salátástálat (1995, 1996, 2002) tudott begyűjteni. Viszont

1997-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját,

melynek elődjében a Bajnokcsapatok Európa-kupájában a Gladbach elbukta a döntőt, anno. A második Dortmund-korszak már sokkal rövidebb lett, Jürgen Klopp irányításával 2011-ben és 2012-ben ünnepelhetett a gárda bajnoki aranyat, de a BL-döntő után csak ezüstérmet vehettek át Robert Lewandowskiék.

Robert Lewandowski a Dortmunddal és a Bayernnel is többször lett bajnok

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/Verwendung weltweit

Az említett három társaság után a legtöbb Bundesliga-aranyat a Werder Bremen gyűjtötte be, négyet. Ez a csapat játszotta a második legtöbb meccset az elsőosztályban, ennek az a magyarázata, hogy (a Bayernhez hasonlóan)

csak két bajnokságban nem volt a legjobbak mezőnyében.

Talán a legfiatalabb drukkerek is emlékeznek, hogy 2021-ig a legtöbb elsőosztályú meccsel rendelkezett, ám a 2021-22-es szezont a Bundesliga2-ben töltötte, így a Bayern megelőzhette. A brémai aranyaknak az igazi értékét az adja, hogy négy különböző korszakban születtek. Az elsőt 1965-ben nyerték a zöld-fehérek, még a második évadban, ezt követően 1988-ban, 1993-ban és 2004-ben diadalmaskodtak. Az utolsó brémai bajnoki cím azért érdekes, mert

kulcsembere volt a csapatnak Lisztes Krisztián.

Harminc bajnokin lépett pályára a lehetséges 34-ből. Egy remek, szórakoztató játékot produkáló csapat hódította el a salátástálat. Krisztián egyébként pályafutása nagy részét a Bundesligában töltötte. A Bremenben négy évet, előtte a Stuttgartban 5 évet játszott. Utóbbi csapatnál 1997-től 2001-ig volt. Akkor kétszeres Bundesliga bajnok volt a VfB. Ma háromszoros.

Lisztes Krisztián bajnok és kupagyőztes volt a Werder Bremennel

Fotó:Photo by TOBIAS HEYER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Az idei év egyik nagy meglepetéscsapata, a VfB Stuttgart a Bremenhez hasonlóan három különböző korban lett bajnok (1984, 1992 és 2007), vagyis három különböző kerettel. Érdekes, hogy a történelme legjobb állománya, a „mágikus háromszöget” (Balakov- Elber-Bobic) felvonultató társaság viszont soha nem lett az. A svábokhoz hasonlóan

a Hamburger SV is háromszoros Bundesliga-bajnok,

ám azt egy társulat érte el. Az nemcsak a német liga történetének volt az egyik legjobb csapata, hanem világszinten is az élmezőnybe sorolandó. Uli Stein, Mani Kaltz, Felix Magath, Horst Hrubesch által fémjelzett társulat 1979-ben, 1982-ben és 1983-ban lett bajnok, utóbbi évben

elhódította (második német csapatként) a Bajnokcsapatok Európa-kupáját.

A HSV volt a Bundesliga alapítói közül a legtovább az elsőosztályban vitézkedő társaság, ám 2018 óta a másodosztályban szenved.

A Hamburg valamikor nemcsak az NSZK, hanem Európa legjobb csapata volt, jelenleg másodosztályú

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide

És akkor itt érkeztünk el egy érdekes tényhez! Ugyanis a Bayern, a Mönchengladbach, a Dortmund, a Bremen, a Stuttgart jelenleg (is) a legjobbak között van, viszont a múlt hétig Bundesliga bajnoki címet szerző további hét gárda közül

csak további kettő, az 1. FC Köln és a VfL Wolfsburg elsőosztályú jelenleg.

Itt a „jelenleg” szócskán óriási hangsúly van, ugyanis egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy mindkettő kiesik idén. Bár a közös kiesésük valószínűleg nem következik be, viszont mindkettejük bentmaradására sincs sok esély.

BAJNOKOK AZ ALSÓBB OSZTÁLYOKBÓL

Ez különösen a Köln történetét ismerve nagyon szomorú. Ugyanis

ő nyerte a történelmi első Bundesliga-szezont,

majd 1978-ban is bajnok lett. A nagy Bayern- dominancia közepette, miközben már Hamburgban is összeállt a világhódító csapat. Ám egy olyan gárda bajnoki elsőségén nem lehet csodálkozni, melyben Toni Schumacher, Heinz Flohe, Johannes Löhr és Dieter Müller játszott. Akkoriban volt a német klubfutball igazán a csúcson.

Az 1. FC Köln volt az első Bundesliga bajnoka, idén örül, ha bennmarad

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Kölnhöz hasonlóan két aranyat szerzett az a Kaiserslautern, mely ugyan idén bejutott a Német Kupa döntőjébe, de a kupagyőzelemnél jelenleg jobban örülne, ha nem esne ki a harmadosztályba.

A ’Lautern 1991-ben és 1998-ban lett bajnok

az utóbbi cím értékéről sokat elmond, hogy a Dortmund 1997-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját, a Bayern München 1999-ben döntőt játszott ott. Ám egyikük sem lehetett próféta a saját hazájában az FCK miatt.

A bajnokcsapatnak két magyar játékosa is volt,

mindketten 3-3 bajnoki mérkőzésen tettek hozzá a diadalhoz. Hrutka János egyébként 3 szezon során 17 Bundesliga-meccsen játszott a Kaiserslautern mezében, továbbá két BL-csoportmeccsen, és kezdett mindkét negyeddöntőben a Bayern ellen. Szűcs Lajos a bajnoki címet hozó pontvadászat után három BL-csoportmeccsen ült a kispadon, valamint a negyeddöntő müncheni felvonásán.

Elképzelhető, hogy a Wolfsburg-Köln duó mindkét tagja kiesik a Bundesliga1-ből, ám még valószínűbb, hogy a

Kaiserslautern és az Eintracht Braunschweig együtt csúszik vissza a Bundesliga3-ba.

Pedig a Braunschweig is volt bajnok, 1967-ben. Szinte végig élen állt a bajnokságban, manapság hihetetlen módon szinte ugyanazzal a 11 emberrel játszotta végig. Összesen 14 mezőnyjátékost küldött csatába, de közülük 3 csak epizódszerepet kapott. Ja, és egy középpályás volt a keretben. Így lett bajnok a Braunschweig

8 vereséggel, 9 döntetlennel,

vagyis meccseinek csak a felét nyerte meg. Más idők voltak azok még!

Az Eintracht Braunschweig sajátos „bajnoki emlékműve”

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide

Ezekben a más időkben ért a csúcsra két bajor csapat is, 1966-ban az 1860 München és 1968-ban a Nürnberg. Tulajdonképpen egyikük elsősége sem volt meglepetés, a német bajnokság 1903 óta íródó történelmében

akkoriban a Nürnberg volt a rekordbajnok, korábban már 8 aranyat szerzett.

Az „oroszlános” Münchent pedig magasabbra taksálták azokban az időkben, mint a Bayernt, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint, hogy 1963-ban az ő jelentkezését elfogadták az induló Bundesligába vezetői, míg a Bayernnek „alulról” kellett felkapaszkodni. Jelenleg a harmadosztályban harcol a bentmaradásért.

A ’60-as évek elején az 1860 München volt a bajor főváros népszerűbb csapata.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

A Nürnbergről annyit feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy ebben a csapatban játszott a negyedik magyar nemzetiségű Bundesliga bajnok. Időrendben természetesen az első.

A vajdasági Nagykikindáról származó kapusról, Tóth Gyuláról van szó,

aki néhány percet védett a történelmi sikert hozó szezonban, a Köln elleni 3-3-as mérkőzésen a találkozó utolsó negyedében állt be az elsőszámú kapus, Wabra helyére. Összesen 24 perc játékkal vonult be a történelembe. Egyébként soha nem játszott Magyarországon. A mai Nürnbergről pedig azt érdemes tudni, hogy a másodosztályban sokkal közelebb van a kiesőkhöz, mint a feljutókhoz.

Felix Magath (középen) megismételhetetlen csodát tett Wolfsburgban 2009-ben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / SvenSimon

Eddig a Bundesliga 11 korábbi királyáról esett szó, ne feledjük a 12-et sem, hiszen

2024. április 14-ig a Wolfsburg volt az utolsó új bajnok.

Pont akkora meglepetés volt a csúcsra érése, mint most a Leverkusené. És még egy párhuzam: ott is döntő szerepet játszott egy fantasztikus focistából lett edző. A különbség, hogy Felix Magath akkor már trénerként is hatalmas sikereket mondhatott magáénak, míg a Leverkusen jelenlegi edzője, Xabi Alonso csak ezen pályája elején tart.

A leverkuseni szurkolók már utcát is elneveztek a történelmet író edzőről

Fotó: by Thomas Banneyer / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

Kétségtelen, hogy a Leverkusen fantasztikus sikerében óriási Alonso szerepe. Most még nem tudni milyen lesz hosszútávon trénerként, de ezt az idei csodát senki nem veheti el tőle!

Egy 120 éves klub, melyet örök vesztesként könyveltek el, a vezetésével megszerezte első bajnoki címét.

A 29. fordulóban a Werder Bremen ellen a visszatérő Victor Boniface 11-esből szerzett vezetést a 25. percben, majd a svájci Granit Xhaka átlövésével a 60. percben eldőlt az aranyérem sorsa. A végeredmény 5-0 lett, mert Florian Wirtz, a csodagyerek produkált egy mesterhármast.



A Bayer 04 Szuperkusen lett a Bundesliga 13. bajnoka,

lehet ünnepelni a Köln melletti településen, de a történelmi tett ellenére még nincs vége a 2023-24-es szezonnak. Ugyanis a csapatra már csütörtökön Európa-liga negyeddöntő visszavágó vár a West Ham United otthonában, majd a bajnokság után Német Kupa döntő.