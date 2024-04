András elmondása szerint mindenekelőtt a Dezsőt kezelő SOTE-val kell egyeztetni, ugyanis nekik kell hivatalosan a Dezsőnek szükséges feltételeket és követelményeket összeírniuk, a szövetség és a skót-magyar meccsnek otthont adó stuttgarti stadion pedig csak ezt követően tudja eldönteni, fogadhatják-e biztonságos körülmények között Dezsőt.

András szerint közben a szervezés is elindult, hiszen Dezső kijutását és elszállásolását is alaposan elő kell készíteni, ami nem egyszerű, hiszen a betegsége miatt ágyhoz van kötve, és folyamatosan a lélegeztetőgép támogatására szorul. Az otthon lélegeztetés is a SOTE felügyelete mellett zajlik, ezért is nagyon fontos az intézmény állásfoglalása is az ügyben.

Andrásék a pénzügyi és szakmai segítség mellett azt is szeretnék, ha a fociszurkoló társadalom a kapcsolatrendszerével is segítene, hogy megvalósuljon Dezső álma, aki mozogni szinte már egyáltalán nem tud, de fejben ugyanolyan aktív és pörgős, mint amilyen a betegsége előtt volt.