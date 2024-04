Külön pikantériát ad a párharcnak, hogy a Szparinak van két olyan tagja is, aki kötődik a Ferencvároshoz - írja a Mandiner. A vezetőedző, Tímár Krisztián utánpótlás és felnőtt szinten (2005-2007) is erősítette a fővárosiakat.

„Ez ilyenkor nem az érzelmekről szól, ez profi világ, én a Nyíregyháza Spartacusnak vagyok a vezetőedzője. Jelenleg az a fő feladatom, hogy kiejtsem a Ferencvárost” – mondta az M4Sport-nak.

A bajnokságban a félpályáról és legutóbb a Vasas elleni győztes rangadón (3-1) is betaláló Nagy Dominik élményei frissebbek a Fradiról. A 10-szeres válogatott szélső 2013 és 2017 között erősítette (68 mérkőzésen 6 gól) a fővárosi gárdát, amellyel hazai színtéren mindent megnyert, bajnoknak, kupagyőztesnek, szuperkupa- és Ligakupa-győztesnek is vallhatja magát.

„A Ferencváros nagyon közel áll a szívemhez, sok szép esztendőt töltöttem ott, úgyhogy nekem ez egy boldog mérkőzés lesz, hiszen ellenük játszhatok. Sok címet szereztem a klubbal, sokat is játszottam, onnan kerültem be a válogatottba, és onnan igazoltam el külföldre, tehát azt gondolom, a karrierem eleji lökést a Fradi adta meg. A mai napig nagy tisztelettel vagyok a klub iránt” – tekintett vissza a 28 éves játékos, aki szeretne jó napot kifogni. „Talán azt gondolják, ez egy könnyű mérkőzés lesz, de amilyen sorozatban vagyunk most, azt gondolom, nemcsak az eredmények, de a mutatott játék is nagy bizakodásra adhat okot. Nehéz meccsre számítok, de meglehet a továbbjutás, ha mi a legjobb napunkat, ők pedig egy kevésbé jót fognak ki.”

A Ferencvárosnak 24 Magyar Kupa-győzelem mellett kilenc ezüstérme van, a Nyíregyháza az elmúlt bő tíz évben kétszer is (2014, 2016) a negyeddöntőig jutott. A Nyíregyháza Spartacus-Ferencváros labdarúgó Magyar Kupa elődöntőt szerdán, 20 órától rendezik Balmazújvárosban.

