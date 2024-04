A 2022/23-as szezonban Gulácsi Péter még a Lipcse első számú kapusa és egyben csapatkapitánya volt. 2022. október elsején még végigvédte a VfL Bochum ellen 4-0-ra megnyert bajnoki meccset, négy nappal később azt súlyos sérülést szenvedett a skót Celtic elleni Bajnokok Ligája meccsen. A magyar kapust a találkozó 13. percében kellett lecserélni, amikor egy rossz lépés következtében elszakadt az elülső keresztszalagja a jobb térdében.

Gulácsinak a súlyos sérülése miatt közel egy évet kellett kihagynia, szeptember végén 357 nap után lépett ismét pályára a lipcsei csapatban, azonban egy év alatt nagyon fordult vele a világ. Az 51-szeres magyar válogatott kapus a sérülése előtt alapember és csapatkapitány volt, a kiesése után azonban a helyére beugró Janis Blaswich annyira jól teljesített, hogy még a német válogatottba is bekerült.

Marco Rose nagyot húzott Gulácsi Péter visszatételével

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gulácsi helyzete nem is változott ősszel. A Német Kupa második fordulójában védhetett a Wolfsburg elleni meccsen, csapata azonban címvédőként kiesett a sorozatból. A rutinos magyar kapus decemberben még védhetett a Young Boys elleni Bajnokok Ligája-meccsen, de mivel a lipcseiek már korábban bebiztosították a továbbjutásukat, a találkozónak semmi tétje nem volt.

A magyar kapus tehát három meccsel zárta az őszi szezont, így nem meglepő, hogy ezek után sokan azt hitték, távozni fog a téli átigazolási időszakban. Gulácsit hírbe is hozták a Lipcse testvércsapatával, az MLS-ben szereplő New York Red Bullsszal, télen pedig a Premier League-ben szereplő Nottingham Forest is meg akarta szerezni, a magyar kapus azonban a maradás mellett döntött, hogy megharcoljon a helyéért, és nagyon úgy tűnik, hogy a téli felkészülés alatt elnyerte Marco Rose bizalmát.

Januárban aztán az RB Leipzignek volt egy borzalmas sorozata, amikor sorozatban három meccset is elveszített, ezeken a találkozókon pedig Janis Blaswich több nagy hibát is elkövetett, így február 4-én Marco Rose visszatette a kapuba Gulácsit, aki élt is a bizalommal, méghozzá nem is akárhogyan.

A magyar válogatott kapus visszatérése óta az RB Leipzig 11 bajnokit játszott Gulácsival a kapuban, ezek közül kilencet megnyert, kétszer pedig döntetlen született.

Gulácsi most a klubja egyik leginkább ünnepelt futballistája. Csak éppen a jövője bizonytalan. A 33 éves magyar kapus 300. lipcsei tétmeccse után Rouven Schröder sportigazgatót faggatták Gulácsi sorsáról, akinek a remekléséből, akár pénzt is csinálhat az RB Leipzig.

Nem készítgetünk semmilyen eladásstop vagy hasonló táblát. Észnél maradunk, majd a szezon után ezt is áttekintjük. Izgalmas nyár jön, előttünk áll az Európa-bajnokság. Nem kell elbújnunk

– idézi a Metropol Schrödert, aki akár arra is célozhatott, hogy egy jó Eb-szereplés esetén talán utoljára kaphatnak jó pénzt Gulácsiért.

Gulácsi Péter a válogatottba is remek teljesítménnyel tért vissza

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Gulácsi helyzete azért is érdekes, mert a magyar kapusnak 2025 nyarán jár le a szerződése, így az RB Leipzig most nyáron tudna legkésőbb jó pénzért eladni. Nem mellesleg érkezni fog a csapathoz a belgák szupertehetsége, Maarten Vandevoordt is, a klub sportigazgatója pedig elmondta, hogy három klassziskapusra nincs szükség a kereten belül.

Izgalmas döntés lesz. Ez a hármas a nyáron túl nem fog működni

– mondta Schröder a Bild egyik podcastműsorában szólalt meg a kapuskérdésről.

Noha Gulácsi nemrég kijelentette, hogy maradna Lipcsében, és edzője is viccelődött az újabb 300 tétmeccsét emlegetve, de a sportigazgató szemszögéből észszerűnek tűnhet a nyári váltás.