Múlt héten a Bayer Leverkusen megszakította a Bayern München 11 idényen át tartó egyeduralmát a Bundesligában, ráadásul a bajor sztárcsapat a Német Kupában sem áll már, így egyedül a Bajnokok Ligájában van esélye arra, hogy trófeát szerezzen az idén. A BL-negyeddöntőben a Bayern München-Arsenal párharc visszavágója döntetlenről (2-2) indul, így könnyen lehet, hogy ma a legrangosabb európai kupasorozat is befejeződik a Bayern számára. A sikeretelenség okát sokan a nyáron igazolt angol sztárban, Harry Kane-ben látják, aki hiába jár már a jelenleg is zajló szezonban 39 gólnál minden versenysorozatot figyelembe véve, felnőtt pályafutása során továbbra sem nyert soha semmit. A rajongók és főleg a mémgyárosok szerint a támadó a Bayern Münchenre is rontást hozott, ami a bajorok elmúlt éveinek eredménylistáját tekintve most már nem is tűnik elképzelhetetlennek.

Kane-effektus > Coman-effektus Kane effect > Coman effect pic.twitter.com/tuQ6Vy7JaP — Troll Football (@TrollFootball) April 14, 2024