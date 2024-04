„Próbáltam blokkolni, de a lövés után, amikor tovább lendült a lába, térddel eltalált. Az ember nem számol ilyesmivel egy ilyen meccsen, de 60 ezer ember előtt mindenkit átjár a harci szellem. A meccs után nem tudtam hazarepülni, mert kórházba kerültem, eltört pár bordám és a tüdőm is megsérült. Az orvosok azt mondták, három hétig kórházban kell maradnom, de végül szerencsére sokkal rövidebb idő alatt helyreállt a tüdőm, a bordák meg majd összeforrnak” – mondta a brazil a The Athleticnek.

Fabio Aurelio ma már Brazíliában él, sógorával, a korábbi Betis-játékossal, Eduval dolgozik játékosügynökként, nagyjából 35 focistát képviselnek. Játékosként a 2000-es olimpia után került át Európába, a Valencia játékosa lett. Itt bajnoki címet és UEFA-kupát is nyert Rafa Benitezzel, majd a spanyol tréner után ő is a Liverpoolhoz került, végül Brazíliában, a Gremio csapatában fejezte be a pályafutását..