A Liverpool szezon végén távozó vezetőedzője, Jürgen Klopp a Vörösök szerdai, Everton elleni városi rangadója előtt tartott sajtótájékoztatót kedd délután. Az esemény elején egy újságíró tüsszentett egyet, mire Klopp jobbulást kívánt neki, majd elmesélte, hogy amikor játékosként ő anno tüsszentett, akkor a csapattársai nem azt mondták neki, hogy "egészségedre" vagy "jobbulást", hanem azt, hogy "jobb technikai tudást". Ugyanis, mint a német szakember elmondta, a társai szerint inkább arra volt szüksége Kloppnak, mint egészségre. A történetet elmondva Klopp is elmosolyodott, valamint az újságírók is hangos nevetésben törtek ki. Jürgen Klopp focistaként elsősorban a Mainz csapatában lett ismert, ahol 1990 és 2001 között futballozott, majd később ő lett a csapat edzője is, amelyet feljuttatott a Bundesliga első osztályába.

Jürgen Klopp egy régi történettel szórakoztatott

Fotó: Isabella BONOTTO / AFP