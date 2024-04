A Liverpoolnak borzalmasan sikerült az elmúlt hete. Jürgen Klopp együttese előbb az Atalantától kapott ki 3-0-ra az Anfielden, majd a hétvégi bajnokin a jóval gyengébb Crystal Palace elleni is vereséget szenvedett hazai környezetben. A Liverpool a bajnokságban elszenvedett vereséggel lépéshátrányba került a címvédő Manchester Cityvel, valamint az Arsenallal szemben is. Az Atalanta múlt csütörtöki sikere pedig azért is volt meglepő, mert az Anfielden a mostani szezonban addig veretlen volt a Pool, és döntetlent is csak a két manchesteri sztárcsapat, a City és a United, illetve az Arsenal ért el az Anfielden.

Klopp és Szalah 2020 novemberében győztesen távoztak Bergamóból

Fotó: AFP/Miguel Medina