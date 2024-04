Három fordulóval a bajnokság vége előtt a lila-fehérek a 10. helyen állnak az NB I-ben, hat ponttal megelőzve a 11. kieső helyen álló Kisvárdát. Az Újpest bennmaradását az utóbbi hetekben már sokan elkönyvelték, azonban a csapat mind a négy áprilisi bajnokiját elveszítette, míg a Kisvárda a legutóbbi négy bajnokiján veretlen maradt, a nyolc pont megszerzése után pedig felcsillant a reménye a bennmaradásra.

Curtis rendszeresen ott van az Újpest B-középben

Fotó: curtis4ker@instagram

Újpesten is érzik, hogy nem babra megy a játék, így Benczédi Balázs, a klub ügyvezető igazgatója kiadott egy közleményt, amelyben tudatosította, hogy most semmi sem lehet fontosabb a soron következő bajnoki meccsnél, így Curtis koncertét is törölték a meccs előtti programól.

A lila-fehéreknek a biztos bennmaradáshoz négy pontot kell szerezniük. Mészöly Géza együttese szombat este a Diósgyőrt fogadja, majd jövő pénteken a Kecskemét látogat a Szusza Ferenc Stadionban, végül az Újpest a Ferencváros otthonában, a Groupama Arénában zárja a szezont május 18-án.