"Az első emlékem a történtek után, hogy kinyitottam a szemem a mentőben, hat fej volt fölöttem, és mindenki arról kérdezett, hogy vagyok.

Amikor felhívtuk a kórházból a feleségemet, aki az egész horrort látta a tévén, tudtam beszélni lengyelül, így megnyugodtam, hogy nem lesz nagy baj. Viszont utána nagyjából egy-másfél évig úgy mentem minden egyes mérkőzésre, hogy a feleségem kérte, ne ugorjak fel fejelni.

Bár kicsik, azóta már a gyerekek is látták a szituációt, el is magyaráztam nekik, hogy történt. Ma már nem kavar fel a dolog. Hála istennek, egészséges vagyok, nem lett maradandó károsodás, és a feleségem is túltette magát rajta" - emlékezett vissza horrorsérülésére Lovrencsics.