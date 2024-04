A szivárványos törekvések ellenére a professzionális német labdarúgó-bajnokságokban hivatalosan nincsenek meleg futballisták. Németországban a mai napig tabu a homoszexuális labdarúgók témája, azonban ez hamarosan megváltozhat, ugyanis tömeges coming out van készülőben a Bundesligában: egyszerre bújhatnak elő a német labdarúgás homoszexuális játékosai. A meleg futballisták forradalmát állítólag több Bundesliga-klub anyagilag is támogatja, mint a BL-elődöntős Borussia Dortmund vagy a magyar válogatott játékosokat is foglalkoztató Union Berlin és a Freiburg.

A Magyar Nemzet a német forrásokra hivatkozó Sport Bible cikke alapján azt írja, hogy május 17-én lesz a nagy coming out napja a Bundesligában. A tervek szerint aznap tömegesen, egyszerre vállalhatják fel másságukat a német profi futballban szereplő játékosok, edzők, játékvezetők és egyéb tisztviselők. A németek a katari világbajnokságon többet foglalkoztak a politikával, mint a focival

Fotó: Getty Images/Fantasista/Chris Brunskill/Fantasista A nagyszabású projektet, amelyet több Bundesliga-klub is támogat, Marcus Urban indította útjára, akinek a szervezete kapcsolatban áll a német futball meleg játékosaival. Urban maga is labdarúgó volt, az 1980-as, ’90-es években a másodosztályú Rot-Weiß Erfurt tagja volt, és 1994-ben fedte fel a családja előtt a homoszexualitását, 2007-ben pedig már nyilvánosan beszélt erről. A nagyszabású projektet, amelyet több Bundesliga-klub is támogat, Marcus Urban indította útjára, akinek a szervezete kapcsolatban áll a német futball meleg játékosaival. Urban maga is labdarúgó volt, az 1980-as, ’90-es években a másodosztályú Rot-Weiß Erfurt tagja volt, és 1994-ben fedte fel a családja előtt a homoszexualitását, 2007-ben pedig már nyilvánosan beszélt erről. Május 17-e egy ajánlat, egy lehetőség – idézik a cikkben Urbant, aki szerint jelenleg intenzív kommunikáció zajlik a játékosokkal, akik részt vennének a közös coming outban. A csoportos előbújási akció a Sports Free nevet viseli, és a következő hetekben létrejöhet egy online felülete, amelyen az érintettek nyilvánosan vállalhatják homoszexualitásukat. Állítólag a Bajnokok Ligája elődöntőjébe bejutott Borussia Dortmund mellett Sallai Roland és Szalai Attila klubja, a Freiburg, Schäfer András csapata, az Union Berlin és más német együttesek (St. Pauli, Stuttgart) anyagilag is támogatják a projektet. Sokan 2014 januárjában várták az áttörést, amikor Thomas Hitzlsperger coming outolt nem sokkal a visszavonulása után. A mai napig ő a legismertebb focista, aki nyíltan vállalta a homoszexualitását. Hitzlsperger 52-szer volt német válogatott, 2006-ban tagja volt a vb-bronzérmes csapatnak, két évvel később pedig az Eb-ezüstérmes Nationalelfnek. Korábban pedig olyan klubokban futballozott, mint a Premier League-ben szereplő Aston Villa, a West Ham United vagy az Everton. Azonban Hitzlsperger előbújása sem hozott nagy változást, nem követték a példáját tömegesen a legmagasabb szinten. Most viszont azt ígérik, hogy május 17-én véget érhet a bújócska a Bundesligában.

