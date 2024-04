Marco Rossi kiállt a csapakapitánya mellett

Fotó: Origo - Csudai Sándor

A magyar légiós a tavaly nyári szerződtetése után minden várakozást felülmúlt a játékával és a gyors, zökkenőmentes beilleszkedésével Angliában.

Aztán volt néhány gyengébb mérkőzése, de kisebb sérülést is elszenvedett. A visszatérése után is nagyon jól játszott például a Sparta Praha ellen (5-1, 6-1 a csehek elleni Európa-liga-nyolcaddöntőben, Szoboszlai 2 góljával és 1 gólpasszával – a szerző) – mondta Rossi a World Soccernek adott interjújában, már csak a nyári Európa-bajnokságra tekintettel is optimistán várva Szoboszlai újbóli csúcsformába lendülését.