A rekordot jelentő, hat különböző évben (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 és 2018) is a világ legjobb női focistájának választott Marta Vieira da Silva, ismertebb nevén Marta 175 alkalommal szerepelt a brazil női fociválogatottban, ezeken összesen 116 gólt szerzett. A csatárként futballozó 38 éves focilegenda már a tavalyi világbajnokság előtt bejelentette, hogy az lesz az utolsó vb-je (a brazilok végül már a csoportkör után búcsúztak), most pedig azt is eldöntötte, hogy az idei év végén végleg lemondja a válogatottságot.

Az év legjobb játékosa díját legtöbbször elnyerő női és férfi focista: Marta és Lionel Messi

Fotó: AFP / AFP/OLIVIER MORIN

Marta a CNN Esportes S/A-nak adott interjújában erősítette meg a hírt, amely teljes egészében csak vasárnap adásba kerül, de ez a bejelentése már csütörtökön nyilvánosságra került. A brazil támadó azt mondta, hogy elégedett a döntésével, mert szerinte a hazája női válogatottja ígéretes jövővel rendelkezik, tekintettel a sok fiatal tehetségre.

„Ez az utolsó évem, ezt már megerősíthetem. Megtörtént az a pillanat, amikor rá kellett jönnöm, hogy eljött az idő. Nagyon nyugodt vagyok ezzel kapcsolatban, mert nagy optimizmussal látom a fejlődést a fiatal focistákkal kapcsolatban."

Marta az olimpiai részvételtől függetlenül mondta le a válogatottságot

Marta már öt olimpián szerepelt a pályafutása során, ezek közül 2004-ben és 2008-ban is ezüstérmet nyert az ötkarikás játékokon. Azt még nem tudni, Párizsban is ott lesz-e a spanyol, japán és nigériai női válogatottal egy csoportban lévő brazil csapat keretében, de hangsúlyozta, hogy nem ettől függ a döntése.

„Ha ott lehetek az olimpián, annak minden pillanatát élvezni fogom, de

függetlenül attól, hogy megyek-e az olimpiára vagy sem, ez az utolsó évem a válogatottban. 2025-től Marta már biztosan nem szerepel a nemzeti együttesben.

Az idén januárban FIFA-különdíjban részesült Marta 2002 óta szerepel a brazil válogatottban, amellyel a két olimpiai ezüstérem mellett egy világbajnokságon is végzett másodikként, továbbá három alkalommal nyerte meg a dél-amerikai Copa Américát. A klubkarrierjét illetően 2017 óta játszik a floridai Orlando Pride csapatában, az ottani jövőjéről nem derültek ki információk a nyilvánossá vált interjúrészletből.

