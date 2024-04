El Ajax no tiene entrenador para la próxima temporada y uno de los nombres que baraja es el de Xavi Hernández.



Desde Ámsterdam no lo niegan, aunque hay más candidatos en su lista.



Hay que recordar que la idea del egarense, si no sigue en el Barça, iba más hacia un año sabático.