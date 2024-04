Az Arsenal, amely a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében a Bayern Münchennel szemben alulmaradt, vesztett pontokban ugyan a Manchester Citynél rosszabbul áll, de vezeti a tabellát és a Chelsea elleni meccset is nagyon jól kezdte. A 4. percben Leandro Trossard húzta meg a baloldalon, Declan Rice passza után a kapuig ment és Petrovic hibája után a kapuba lőtt. Később Havertz került még helyzetbe, de Petkovic védett és egy öngóltól is megmentette csapatát.

A túloldalon Jackson tudott egy kontra után betörni a tizenhatoson belülre betörni, majd a beadása egy védőről a kapufára pattant.

A második félidőben is nagyon jól kezdett az Arsenal, de Havertz ziccerét még védte Petrovic, de a szöglet után már tehetetlen volt a Chelsea és a Petroicról kipattanó labda után Ben White lőtt a kapuba. Az 57. percben végleg eldőlt a meccs, amikor Odegaard labdájával Havertz lépett ki ziccerben és a kapuba lőtt. A 65. percben megint a korábbi Chelsea-játékos talált be, ezúttal a bal kapufáról pattant be a lövése és már néggyel vezetett az Arsenal.