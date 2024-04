A világbajnok argentin kapus, Emiliano Martínez két büntetőt is megfogott, miközben az Aston Villa rúgói csak egyszer hibáztak, így ők készülhetnek a szintén büntetőpárbajban továbbjutott Olimpiakosz elleni Konferencia-liga-elődöntőre. A franciáknak a vb-döntő után ismét szomorúságot okozó Martínezt már a meccs előtt rendkívül ellenséges hangulat fogadta, a biztonságiaknak kellett megvédeniük őt, ám a meccsen mutatott reakciói alapján kimondottan élvezte a lille-i atmoszférát, többször is mosolyogva kimutatott a közönségnek, már sárga lap tudatában is.

Emiliano Martínez két sárga lapot is kapott, mégis hőssé válhatott

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP