A Szpíker Korner legújabb adásában szó esik a fiatalszabályról is, ami a Kisvárda vesztét is okozhatta. Persze hiba lenne csak erre fogni a szabolcsi csapat búcsúját, de Révész Attila többször is hivatkozott az elmúlt években arra, hogy ez a regula alaposan megváltoztatja az erőviszonyokat.

