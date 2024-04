A 2022 tavaszán még Konferencia-liga-nyolcaddöntőben szereplő, és ott a későbbi győztes AS Roma ellen búcsúzó Vitesse 4 fordulóval a bajnokság vége előtt egyébként is az utolsó helyen állt az Eredivisie-ben. Pénteken pedig még 18 pontos levonással is büntették a klubot, amivel az immáron mínusz 1 ponttal rendelkező arnhemieknek végérvényesen eldőlt a sorsuk. A Vitesse azért kapta a súlyos büntetést, mert egy vizsgálat következtében a KNVB tiltott pénzügyi kapcsolatokat tárt fel a klub és a Chelsea korábbi tulajdonosa, Roman Abramovics között. Az indoklás szerint a Vitesse nem teljesítette a licencszabályzat követelményeit, súlyosan megsértette a holland futballengedélyezési rendszert, és a vizsgálat során el is hallgatott létfontosságú adatokat. Abramovics 2022-ben távozott a Chelsea-től és vele együttműködésben a Vitesse-től, azóta pedig tiltva van a szerepvállalása a labdarúgóklubok élén.

A Vitesse 35 év után ismét a másodosztályban szerepel jövőre

Fotó: Sem van der Wal / ANP MAG / ANP via AFP