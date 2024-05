A Brighton a Manchester United elleni meccsel zárja a szezont, a húszcsapatos első osztályban 37 forduló után a 10. helyet foglalja el.

Megállapodtunk abban, hogy mindkét félnek megfelelő időpontban felbontjuk Roberto szerződését, így a lehető legkorábban lehetőségünk nyílik megtervezni a következő szezont, és Robertónak bőven van ideje mérlegelni a következő lépését

- idézte a Reuters Tony Bloom klubelnököt.

A 44 éves szakembert, aki 2022 óta irányítja a Brightont, a BL-elődöntős német rekordbajnok, a Bayern München egyik edzőjelöltjeként emlegetik a nemzetközi futballsajtóban, de korábban felmerült a neve az FC Barcelonánál és a Szoboszlai Dominiket foglalkoztató Liverpool csapatánál.

Roberto De Zerbi (jobbra) minden bizonnyal top csapatnál folytatja

Fotó: AFP

De Zerbi 2022 szeptemberében érkezett a Premier League-be, és akkora hatást gyakorolt a csapatára, hogy azóta rengetegen kezdték másolni a Brighton játékát.

Pep Guardiola, a bajnoki címvédő Manchester City edzője is azt mondta, hogy Roberto De Zerbi az elmúlt húsz év egyik legnagyobb hatású vezetőedzője.

Tuchel távozik Münchenből

A német labdarúgó-bajnokság aranyérméről idén lemaradó FC Bayern München és Thomas Tuchel vezetőedző februárban közösen úgy döntött, hogy a szezon végén véget vet az együttműködésnek, amely eredetileg 2025. június 30-án járt volna le. A bejelentés óta a Bayernnél folyamatosan a német edző utódjának megtalálásán dolgoznak, ám ez egyelőre nem vezetett eredményre. A héten több német sportlap is arról számolt be, hogy a klub sportigazgatója, Max Eberl már tárgyalásokat folytat Tuchellel a februári közös döntésük visszavonásáról; a Bild szerdán még egy képes bizonyítékot is közölt, amelyen Tuchel ügynöke, Olaf Meinking a Bayern elnökével, Jan-Christian Dreesennel beszélget a klub irodájában. Sőt, a hírek szerint sok Bayern-szurkoló aláírt egy petíciót is, amelyben arra kérik a klub vezetőit, hogy tartsák meg Tuchelt.

Thomas Tuchel nem marad Münchenben

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Végül a sajtóhírek igaznak bizonyultak, miszerint voltak február óta tárgyalások a két fél között, de Tuchel tiszta vizet öntött a pohárba és elmondta, hogy a Hoffenheim elleni lesz az utolsó mérkőzése a Bayern München kispadján.