Borzalmas idényen van túl a Chelsea labdarúgócsapata, amely a 6. helyen végzett a Premier League idei szezonjában. Ezzel biztosan lemaradnak a jövő évi BL-indulásról és csak a Konferencia Liga selejtezőjében kezdhetik meg a nemzetközi szereplésüket. Nem véletlen az sem, hogy a londoni klu vezetése Mauricio Pochettino munkáját megköszönve, kirúgta az edzőt.

A Chelsea bukott edzője primitív edzéseket tartott?

Fotó: AFP

Ahogy ilyenkor lenni szokott, az eddig mélyen hallgató játékosok egyszeriben beszédesek lettek. Igaz, a nevüket így sem vállalták. Pedig ha azt nézzük, hogy a Chelsea a 2022-23-as bajnokságban a 12. helyen végzett, akkor az előrelépés megkérdőjelezhetetlen. Ez persze csak vicc.

A helyzet az, hogy a tényleg tragikus 12. helyezés után a vezetőség 500 millió fontot költött el igazolásokra.

Ha pedig innen nézzük a hatodik helyet, akkor az nem más, mint kudarc.

A 2023-24-es bajnokság rosszul kezdődött, mert a Chelsea az első hat meccséből mindössze egyet nyert meg. A hajszálrepedések már ekkor látszottak a csapaton. Az ecuadori Moisés Caicedo soha nem volt Pochettino kedvence. A vallomásokból most kiderül, hogy az edző mindig is megkérdőjelezte a játékos képességeit, miközben nyilatkozataiban - álságos módon - állandóan dicsérte őt. Pedig éppen Pochettino volt az, aki ragadszkodott Caicedo átigazolásához - potom 115 millió angol fontba került ez a klubnak.

Mioses Caicedónak nem voltak jó percei a Chelsea-ban

Fotó: AFP

Pochettino visszautasította a Barcelona által felajánlott Ansu Fatit, de kérte, hogy szerződtessenek két tapasztalt játékost, akik már játszottak vele, hogy azok segítsék a csapatot. A vezetőség ebbe már nem ment bele.

A bajnokság során iszonyatos mértékű sérüléshullám sújtotta a csapatot. 2022-23-ban összesen 1277 napot voltak sérültek a jáétékosok (ha az összes sérült összes kiesett napját vesszük, akkor jön ki ez a szám), a 2023-24-es szezonban ez a szám 2170 napra nőtt.

A játékosok most azzal vádolták meg egykori edzőjüket, hogy túlterhelte őket. Az is elhangzott, hogy túlzottan nagy intenzitásúak voltak a futóedzések. A sérülsekből visszatérő játékosokat Pochettino azonnal a legnagyobb terhelés alá vetette, ezért újra megsérültek. Az is kiderült, hogy egyes játékosok taktikailag primitívnek tartották a mester edzéseit.

Persze ez csak az egyik oldala a dolgoknak. A másik az, hogy a klubvezetés 2024 februárja óta egyáltalán nem tárgyalt az edzővel. Ez akkor derült ki, amikor április 26-án Pochettino panaszkodni kezdett. Mindez a Wolverhampton elleni vereség (2-4) után történt, akkor a csapat a 11. helyre került a tabellán.

Magányosnak éreztük magunkat. Egyedül voltunk ott a meccs után. Két órát ültünk egyedül az edzői szobában. A meccs után csak néztük egymást. Szomorúbbak voltunk. Igazságtalan helyzet volt, amibe kerültünk. Ez egy olyan helyzet volt, amit nem érdemeltünk meg, de az eredmény nagyon nehéz helyzetbe hozott minket –

mondta Pochettino.