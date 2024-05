Kevés játékos van az egyenlítői-guineai válogatottban, aki Magyarországon is ismert lehet, ám Emilio Nsue López egyértelműen köztük van. A spanyol származású, spanyol utánpótlás-válogatott focista szülőhazájában többek között a Mallorca és a Real Sociedad, Angliában pedig a Middlesbrough és a Birmingham City csapatában is szerepelt, de a jobbszélső megfordult a ciprusi APOEL klubjában is. Nsue 2022-ben visszatért Spanyolországba, azóta a harmadosztályú Intercity játékosa, de 34 éves kora ellenére továbbra is Egyenlítői-Guinea válogatottjának húzóembere.

Emilio Nsue győzelmekhez segítette Egyenlítői-Guinea fociválogatottját a közelmúltban. Mint kiderült, jogosulatlan játékkal, akárcsak 11 éve

Fotó: Issouf SANOGO / AFP

A válogatott gólrekordere, Emilio Nsue novemberben, az afrikai világbajnoki selejtezők első két fordulójában Namíbia és Libéria ellen is gólt szerzett, és mindkét meccset meg is nyerte 1-0-ra a válogatottja. Így Tunéziához hasonlóan hat ponttal állt a csoportban, ahonnan a csoportelső biztosan kijut a világbajnokságra, amelynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont 2026-ban. Ezt követte az egyenlítői-guineai fociválogatott januári sikere, amikor az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjébe jutott a csapat, Nsue pedig 5 góllal az egész torna gólkirálya is lett.

Emilio Nsue újabb jogosulatlan játéka lényegében véget vetett Egyenlítői-Guinea vb-álmának

Ám pénteken a FIFA olyan döntést hozott, amely értelmében mindkét mérkőzést 3-0-s eredménnyel megkapja az ellenfél, így pedig Egyenlítői-Guinea immáron nulla ponttal áll, és így várhatja a Tunézia és a Malawi elleni júniusi vb-selejtezőket. Mint kiderült, novemberben

Emilio Nsue nem volt jogosult arra, hogy pályára lépjen a vb-selejtezőkön.

Ami igazán meglepővé teszi a történteket, az az, hogy 2013-ban már történt egy kísértetiesen hasonló dolog Nsuéval és hazája válogatottjával, akkor a Zöld-foki-szigetek elleni két vb-selejtező eredményét módosították utólag 0-3-ra Egyenlítői-Guinea szempontjából, amiért Nsue azon a két találkozón szintén jogosulatlanul játszott. Az egyiket közülük a pályán 4-3-ra nyerte meg Egyenlítői-Guinea, Emilio Nsue mesterhármasának is köszönhetően. Úgy látszik, nem tanultak az esetből...

