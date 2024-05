Dejan Sztankovics csütörtöki távozását követően már több név is megjelent a magyar sajtóban, akik a szerb szakember lehetséges utódjai lehetnek a Ferencváros kispadján, így például a Rakówot bajnoki címig vezető lengyel Marek Papszun, valamint a PAOK-nál, Krasznodarnál, Watfordnál és Maccabi Tel-Avivnál is megfordult Vladimir Ivic is szóba került.

Rafa Benítez is esélyes a Fradi kispadjára

Fotó: NurPhoto via AFP / NurPhoto via AFP/Jose Breton/NurPhoto

A csakfoci.hu információi szerint azonban az utóbbi időben már megszokott képletet fogja követni a Ferencváros a kiválasztásnál, azaz egy magasabb polcról próbálnak igazolni edzőt, így már első körben sem az említett két szakemberrel vette fel a kapcsolatot a magyar bajnok, hanem tőlük nagyobb nevekkel.

A lap információi szerint természetesen nem egyforma esély mutatkozik az érintett szakemberek megszerzésére, de egyik jelölt sem zárkózott el a tárgyalások folytatásától.

Rafael Benítez vitathatatlanul a legnagyobb név a jelöltek között, és az ő megszerzése is tűnik legnehezebbnek. A korábban a Liverpoollal többek között Bajnokok Ligáját nyert, de a Real Madrid, az Inter, a Chelsea, a Napoli és a Valencia kispadján is megfordult spanyol szakember fizetési igénye jelentheti a legnagyobb akadályt, de az egyeztetések már vele is megkezdődtek.

De a másik három jelölt, Phillip Cocu, Alessio Dionisi és Rui Vitória is hatalmas név a szakmában. Cocu edzői karrierjét a holland válogatottnál kezdte Bert van Marwijk, majd Marco van Basten szakmai stábjában, valamint ezzel egyidejűleg a PSV Eindhovennél is dolgozott Fred Rutten és Dwight Lodeweges asszisztenseként. 2012 márciusában 12 meccs erejéig megbízott edzőként irányította a PSV-t, majd 2013 nyarától öt éven keresztül volt az eindhoveniek vezetőedzője, ez idő alatt háromszor lett holland bajnok és egyszer kupagyőztes. Cocu aztán a Fenerbahce, a Derby County és a Vitesse vezetőedzője is volt, de újabb trófeákat nem gyűjtött.

Alessio Dionisi játékosként főleg alacsonyabb osztályú olasz csapatokban fordult meg, edzőként viszont már jóval nevesebb együtteseket irányíthatott. Visszavonulását követően a Serie D-ben, azaz a negyedosztályban kezdett, de lépésről lépésre előrébb jutott a szamárlétrán és 2019-ben már a másodosztályú Venezia edzője lett, majd az Empoli nevezte ki, amellyel megnyerte a Serie B-t és feljutott az élvonalba. 2021 nyarától 2024 februárjáig a szintén első osztályú Sassuolo vezetőedzője volt.