Az edzéseket Buffon által delegált olasz edző és a Buffon Method alapján felkészített, tanfolyamot végzett magyar edzők építik fel és a különböző életkorú gyermekek készségeihez mérten vezetik le, sok játékkal színesítve.

Magyarországon 2024-ben lesz először Buffon Academy kapustábor a Balaton partján, Révfülöpön

Fotó: instagram.com/thepath_gk_camp

A csoportos és egyéni edzések során a Gigi Buffon által kifejlesztett metodológiával ismerkedhetnek meg a résztvevő fiúk és lányok.

A tábor során a napi két edzés mellett szerepet kap a mentális tréning is coaching formájában, a sikeres labdarúgó pályafutáshoz szükséges pénzügyi-gazdasági ismereteik is fejlesztésre kerülnek, valamint a scouting, és a kiválasztási folyamatokba is bepillantást kapnak a résztvevő fiatalok.

Természetesen a szórakozás, a pihenés sem szorul háttérbe a foci mellett. Közös EURO 2024 meccsnézések, szabadtéri mozi, fagyizás és balatoni hajózás is belekerült a tábor programjába.

Program:

Június 24-28.

napi két edzés

elméleti oktatás 3 alkalommal

délutáni és esti aktív szabadidős programok

kapuscsata

díjátadó

A Buffon Academy tábor végén kapuscsata dönti el, hogy ki a legjobb, ki fejlődött legtöbbet. A résztvevők felszerelését a PUMA biztosítja, minden résztvevő szuper felszerelésekkel távozik, és a sztárkapus Buffon által aláírt ajándékokról is gondoskodnak. A táborba várják a labdarúgást szerető, 8-17 éves fiúk és lányok jelentkezését!

Az edzőik: Lorenzo Tudisco, Pintér Fanni, Pogacsics Krisztián, Deli Zoltán, Gendúr László, Molnár Péter, Csorvási Tamás, Unger Vendel, Szemerédi Norbert

A táborra az alábbi linkre kattintva lehet regisztrálni.