Ezt követően 20 nap alatt (december 22-től január 10-ig) megkapták a járandósságaikat és azt hitték, hogy vége a bizonytalan időszaknak és ismét csak a futballra koncentrálhatnak. Azt hihették “tiszta lappal” folytatódhat a tavaszi szezon. Még török edzőtábor is volt, amit senki nem értett ebben a szituációban.

"Jónak mondható és kemény felkészülés után elkezdődhetett a tavaszi szezon. A januári béreket még megkaptuk, ami további bizakodásra adhatott okot a jövő szempontjából. A tavasz változatosra sikerült. A 27. fordulóban még egy pontra voltunk a 6. helytől (ami a 2 éves terv első felének a céljaként lett meghatározva), de mindeközben a nagy csend ellenére, már ismét 2 hónapja tartott a probléma. A februári eleje óta tartó időszakban ismét kezdtek csúcsosodni a problémák és újra a bizonytalanság vette át a főszerepet.

Az azóta eltelt 4 hónapban párszor kaptunk információt az ügyvezetőnktől, aki próbálta a feszült helyzetet oldani, tette mindezt kevés sikerrel. A többségi tulajdonos – sajnos a sok ígérete ellenére – sem tájékoztatott személyesen minket, az arra érdemes alkalmazottjait és munkavállalóit, akik az utolsó pillanatig tettük a dolgunkat… Tettük ezt úgy, hogy egzisztenciális válságba került sokunk élete. Ki így, ki úgy küzdött és küzd jelenleg is problémákkal… Amit tettek ezzel a csodálatos, 105 éves, gazdag tradíciójú klubbal, és annak több ezer szimpatizánsával, az ELFOGADHATATLAN!

Teljes bizonytalanságba sodorva ezzel a szombathelyi labdarúgást és a Szombathelyi Haladást…" - írta a játékos, aki hozzátette:

"Mindezek ellenére ebben az évben történtek a pályafutásom talán legmeghatározóbb pillanatai, amelyekért megérte minden futballban eltöltött másodperc. Nagyon sokan tudják, hogy gyerekkorom óta édesapámmal és a testvéremmel együtt jártam a Haladás mérkőzéseire, amikben persze édesanyám mindig támogatott minket. Nagyon sokszor idegenbe is elkísértük a csapatot, főként a zalaegerszegi túrák és a pápa elleni rangadók maradtak meg bennem örök emlékként… Minden tiszteletem azoké az embereké, akikre 8 évesen testközelből felnéztem a lelátón és most 20 évvel később ugyanúgy kitartanak a klub mellett jóban-rosszban… Ezért volt óriási megtiszteltetés az Ajka elleni vereség után irányítani a Hali-tábort, egy 'Nincs, oly erő…' erejéig. Ez volt az egyik legmeghatározóbb élményem a futballban, a másik pedig a családi szektornál történt. Egy kisfiú képet kért és a kép elkészülte után felém fordult és ezt mondta: 'Jancsó, nekem te vagy a Haladás…' Azt gondolom, hogy ennél többet nem kaphattam volna. Ez az a csodálatos közeg, amit én is szeretnék átadni a kisfiamnak, ahogy nekem is tette édesapám. És jelenleg ez megszűnni látszik."